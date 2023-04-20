Потапова: Мне очень нравится грунт — особенно в зале

Анастасия Потапова Фото: globallookpress.com
«Матч получился сложным — и психологически, и физически, пускай он и не длился три сета, как в Майами. Может быть, мне просто очень нравится грунт — особенно в зале. Это комбинация мечты.
Если честно, я не знаю почему. Я же агрессивная теннисистка, а грунт больше для тех, кто много бегает, крутит мяч. Но мне кажется, что я хорошо двигаюсь на грунте и могу атаковать. Это комбинация, которая хорошо работает», — приводит приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.