Потапова: Мне очень нравится грунт — особенно в зале

Российская теннисисткапрокомментировала победу над американкойв матче 1/8 финала турнира в Штутгарте.

«Матч получился сложным — и психологически, и физически, пускай он и не длился три сета, как в Майами. Может быть, мне просто очень нравится грунт — особенно в зале. Это комбинация мечты.

Если честно, я не знаю почему. Я же агрессивная теннисистка, а грунт больше для тех, кто много бегает, крутит мяч. Но мне кажется, что я хорошо двигаюсь на грунте и могу атаковать. Это комбинация, которая хорошо работает», — приводит приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.