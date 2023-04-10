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    Потапова рассказала, есть ли русофобия в туре

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Потапова
    24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, ощущает ли особое отношение к себе со стороны иностранных теннисисток на фоне ситуации в мире.

    Анастасия Потапова
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    Анастасия Потапова

    «У меня хорошие взаимоотношения почти со всеми теннисистками в туре. Меня любят, потому что я добрый и открытый человек — абсолютно дружелюбная и адекватная. Меня трудно хейтить.

    Конечно же, есть несколько девочек, которые испытывают зависть из-за моих побед. Но не чувствую никакой русофобии: наверное, это даже удивительно. Наоборот, меня за границей все любят — не было ни одного конфликта. И я тоже всех безумно люблю!», — приводит слова Потаповой «Чемпионат».

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