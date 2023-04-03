Медведев: В конце меня трясло

Российский теннисистпрокомментировал свою победу в финале «Мастерса» в Майами. Россиянин победил итальянца Янника Синнера.

«Я очень счастлив. Сегодня был тяжелый матч. Наверное, это был самый жаркий день и самый влажный. Условия были непростые. Я не знаю, была ли у Янника небольшая травма или судорога. Мне тоже было тяжело, я старался этого не показывать.

Я, наверное, года полтора не выигрывал таких больших титулов. В конце меня трясло. Не то чтобы сильно, потому что я не боюсь побеждать. Но все равно руки немного трясутся, поэтому подача дается немного труднее. Однако мне удалось собраться и завершить матч», — цитирует Медведева сайт ATP.