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    Медведев: В конце меня трясло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Янник Синнер
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу в финале «Мастерса» в Майами. Россиянин победил итальянца Янника Синнера.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я очень счастлив. Сегодня был тяжелый матч. Наверное, это был самый жаркий день и самый влажный. Условия были непростые. Я не знаю, была ли у Янника небольшая травма или судорога. Мне тоже было тяжело, я старался этого не показывать.

    Я, наверное, года полтора не выигрывал таких больших титулов. В конце меня трясло. Не то чтобы сильно, потому что я не боюсь побеждать. Но все равно руки немного трясутся, поэтому подача дается немного труднее. Однако мне удалось собраться и завершить матч», — цитирует Медведева сайт ATP.

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