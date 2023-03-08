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    Грачева пробилась в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в основную сетку турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

    Варвара Грачева
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    Варвара Грачева

    В финале квалификации Грачева обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:4.

    Соперницы провели на корте 3 часа 20 минут. За это время Грачева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

    Ее соперница сделала пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и использовала 7 из 14 заработанных брейк-пойнтов.

    В первом круге основной сетки турнира 22-летняя Грачева сыграет с бельгийкой Исалин Бонавентюре.

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