Грачева пробилась в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисисткавышла в основную сетку турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В финале квалификации Грачева обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:4.

Соперницы провели на корте 3 часа 20 минут. За это время Грачева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

Ее соперница сделала пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и использовала 7 из 14 заработанных брейк-пойнтов.

В первом круге основной сетки турнира 22-летняя Грачева сыграет с бельгийкой Исалин Бонавентюре.