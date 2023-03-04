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    Медведев поддержал Рублева после поражения

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Даниил Медведев
    Даниил Медведев прокомментировал победу в финале турнира в Дубае над соотечественником Андреем Рублевым.

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    «В первую очередь я бы хотел поздравить Андрея с отличной соревновательной неделей. Я помню, как один игрок недавно сказал, что у Андрея не так много инструментов на корте. Я читал это и думал: "Как ты можешь так говорить?" Андрей — один из самых техничных игроков в туре. Он просто еще не полностью раскрыл свой потенциал, но я уверен, что он способен выигрывать турниры "Большого шлема". Надеюсь, он сможет победить этого парня, который говорил такое много раз!

    Люди начинаю понимать, что Андрей — самый добрый человек в туре, но я просто хочу сказать это вслух, чтобы все это знали. Поздравляю тебя и твою команду. Надеюсь, у нас будет еще много финалов вместе!», — приводит слова Медведева журналист Рим Абуллеил.

  • Медведев победил Рублева и выиграл третий турнир подряд
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    • Напомним, что Медведев выиграл со счетом 6:2, 6:2. Это третий выигранный турнир подряд для теннисиста.

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