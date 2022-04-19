Роман Сафиуллин вышел во 2-й круг в Белграде и сразится там с Хачановым

Роман Сафиуллин Фото: globallookpress.com
Соперником Сафиуллина был представитель Швеции Микаэль Имер. Российский спортсмен обыграл Имера со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.
Сафиуллин ни разу не подал навылет и совершил три двойные ошибки. Российский спортсмен реализовал пять брейк-пойнтов из 12 (процент реализации составил 42%). На счету его соперника один эйс и четыре ошибки на подаче, при этом он реализовал лишь один брейк-пойнт из четырёх (25%).
Во втором круге Сафиуллин сыграет с другим россиянином Кареном Хачановым, освобождённым от первого круга.