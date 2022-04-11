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    Карен Хачанов потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Диего Шварцман
    24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который продлится до 17 апреля.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    На старте турнира Хачанов уступил представителю Аргентины Диего Шварцману (12) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 9 минут. Хачанов два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шварцмана — один эйс, пять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.

    В следующем раунде Шварцман сразится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

    Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является греческий теннисист Стефанос Циципас.

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