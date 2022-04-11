Карен Хачанов потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло

24-я ракетка мира российский теннисистне сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который продлится до 17 апреля.

На старте турнира Хачанов уступил представителю Аргентины Диего Шварцману (12) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 9 минут. Хачанов два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шварцмана — один эйс, пять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.

В следующем раунде Шварцман сразится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является греческий теннисист Стефанос Циципас.