Касаткина проиграла Саснович во 2-м круге турнира в Майами

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
В матче второго круга российская теннисистка за 2 часа уступила белоруске Александре Саснович со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
На счету Касаткиной ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
Саснович за весь матч выполнила 3 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и добилась 3 брейков при 5 брейк-пойнтах.
В следующем круге турнира в Майами Мухова сразится с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) — Ирина Бегу (Румыния).