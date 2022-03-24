Касаткина проиграла Саснович во 2-м круге турнира в Майами

Россиянкане сумела выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

В матче второго круга российская теннисистка за 2 часа уступила белоруске Александре Саснович со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

На счету Касаткиной ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Саснович за весь матч выполнила 3 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и добилась 3 брейков при 5 брейк-пойнтах.

В следующем круге турнира в Майами Мухова сразится с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) — Ирина Бегу (Румыния).