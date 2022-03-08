Теннисиста Зверева дисквалифицировали на восемь недель

Александр Зверев Фото: globallookpress.com
Также он получил штраф в 20 тысяч долларов за словесные оскорбления и еще 20 тысяч долларов за неспортивное поведение. Теннисист лишился призовых и всех заработанных на турнире рейтинговых очков. Он может обжаловать решение до 11 марта.
Напомним, инцидент произошел на турнире в Мексике, где Зверев и бразилец Марсело Мело в первом круге потерпели поражение от британца Ллойда Гласспула и финна Харри Хелиовааре (2:6, 6:4, 6:10).
После завершения игры немец подошел к вышке главного арбитра и нанес несколько ударов по ней ракеткой. В результате Зверев был дисквалифицирован за неспортивное поведение.