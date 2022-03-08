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    Теннисиста Зверева дисквалифицировали на восемь недель

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев Вокруг тенниса
    Немецкий теннисист Александр Зверев получил дисквалификацию на восемь недель за неспортивное поведение, сообщается на официальном сайте ATP.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    Также он получил штраф в 20 тысяч долларов за словесные оскорбления и еще 20 тысяч долларов за неспортивное поведение. Теннисист лишился призовых и всех заработанных на турнире рейтинговых очков. Он может обжаловать решение до 11 марта.

    Напомним, инцидент произошел на турнире в Мексике, где Зверев и бразилец Марсело Мело в первом круге потерпели поражение от британца Ллойда Гласспула и финна Харри Хелиовааре (2:6, 6:4, 6:10).

    После завершения игры немец подошел к вышке главного арбитра и нанес несколько ударов по ней ракеткой. В результате Зверев был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

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