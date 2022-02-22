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    Аслан Карацев не смог выйти во второй круг теннисного турнира в Дубае

    Теннис Прогнозы на теннис ATP
    Россиянин Аслан Карацев, занимающий 22-ю строчку в списке лучших теннисистов мира, проиграл в матче первого круга турнира в Дубае (ОАЭ) американцу Маккензи Макдональду, занимающему 61-е место в рейтинге АТР.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Встреча, продолжавшаяся один час и 38 минут, закончилась победой Макдональда со счётом 7:5, 6:3. Карацев, имевший во время матча восемь брейк-пойнтов, смог реализовать лишь один из них, тогда как его оппонент был успешен в трёх попытках из четырёх.

    Во втором круге соревнований Макдональд встретится с сербом Филипом Краиновичем, 44-й ракеткой мира, который в стартовом раунде переиграл тунисца Малека Жазири, занимающего 297-е место в рейтинге АТР, в трёх сетах — 6:7, 6:2, 6:4.

    Турнир категории АТР-500 проводится в Дубае с 21 по 26 февраля 2022 года. Призовой фонд составляет $2 794 840.

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