Павлюченкова: Сложно начинать сезон сразу с Australian Open

Россиянкапрокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2022.

На старте турнира Павлюченкова, ранее переболевшая коронавирусом, обыграла венгерскую теннисистку Анну Бондарь со счётом 6:2, 6:1.

«На следующий день после прилёта в Австралию я узнала о положительном результате теста на коронавирус.

Чувствовала себя первые дни не очень. Конечно, психологически было непросто, потому что я очень усердно тренировалась в предсезонке.

Настраивалась на новый сезон, прилетела и не смогла выступить ни на первом, ни на втором турнире до Australian Open.

Испугалась, что и Australian Open не смогу полноценно сыграть, более-менее какую-то подходящую форму набрать для участия в турнире "Большого шлема".

Это всё было, конечно, сложно чисто психологически. Но старалась держаться на позитиве, тренироваться. Потихоньку набирать обороты, форму.

Рада, что на старте провела очень хороший, шикарный матч. Вообще сложно начинать сезон сразу с Australian Open. Наверное, для всех по-разному.

Лично мне непросто, потому что прошла такая существенная пауза. После такого перерыва наигранность теряется, расслабляешься. Я не понимала, на каком уровне нахожусь, где моя игра.

Перед ТБШ всегда хочется сыграть несколько турниров, хотя бы один, чтобы понять, в какой ты форме находишься.

Поэтому для меня сейчас всё так непредсказуемо и непонятно, но опять же повторюсь, безумно рада, что выиграла», — сказала Павлюченкова на YouTube-канале Eurosport.ru.