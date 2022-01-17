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    Карацев прокомментировал победу на старте Australian Open — 2022

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open
    Россиянин Аслан Карацев дал комментарий после победы над испанцем Хауме Мунарой на старте Открытого чемпионата Австралии — 2022.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    «Думаю, оценю свою игру в позитивном русле, так как это был длинный матч, первая игра на турнире. Только приехал с другого, у меня было мало времени, чтобы адаптироваться. Плюс другие погодные условия, поэтому я позитивно оценю этот матч. Несмотря на то, что он был очень длинным, было много невынужденных ошибок, всё равно я выиграл. Выигрыш — это выигрыш, так что я доволен.

    Я улетел из Сиднея в ту же ночь, что и выиграл турнир. Нам, всем финалистам предоставили рейс. Мы прилетели где-то в два часа ночи. Я выспался, успел вечером потренироваться и сегодня уже был готов играть матч. Но, что мне поделать, я был в верхней части сетки, решили, что верхняя часть играет в понедельник. Никак это изменить нельзя было, такие правила», — сказал Карацев на YouTube-канале Eurosport.

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