ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин де Брейне«Манчестер Сити» мчится к четвертому титулу за пять лет
  • 08:57
    • В Австралии суд отложил рассмотрение иска Джоковича
  • 07:49
    • Назван расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022
  • 00:25
    • Фигуристка Валиева выиграла ЧЕ в Таллине
  • 22:29
    • Ассист и гол Коутиньо спасли «Астон Виллу» от поражения в матче с «Ман Юнайтед»
  • 00:54
    • ПСЖ победил «Брест», Мбаппе забил 10 гол в сезоне Лиги 1
    Все новости спорта

    В Австралии суд отложил рассмотрение иска Джоковича

    Теннис Прогнозы на теннис Коронавирус в спорте Australian Open ATP Новак Джокович  Вокруг тенниса
    Федеральный суд Австралии объявил перерыв по делу сербского теннисиста Новака Джоковича, который оспаривает решение властей страны о повторном аннулировании его визы и депортации.

    Новак Джокович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович

    Как сообщил судья Джеймс Олсоп в ходе заседания, проходившего в онлайн-режиме и транслировавшегося на канале судебной инстанции в YouTube, вердикт будет вынесен в воскресенье вечером или в понедельник утром.

    «Мы надеемся, что сможем сообщить сторонам, какой курс мы предлагаем, и вернемся сегодня днем или завтра утром, чтобы решить вопрос как можно лучше», — заявил Олсоп.

    Из-за того, что решение суда откладывается, серб рискует пропустить Australian Open — независимо от того, позволят ему остаться в стране или нет.

    Напомним, 14 января Джоковичу повторно аннулировали въездную визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук.

    Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» выиграть у «Брентфорда»?
  • «Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Реал» проиграет «Атлетику» в финале Суперкубка Испании?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Новый тренер «Монако» будет заинтересован только в победе
  • «Монако» — «Клермон». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Монако — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Марсель — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры