В Австралии суд отложил рассмотрение иска Джоковича

Новак Джокович Фото: globallookpress.com
Как сообщил судья Джеймс Олсоп в ходе заседания, проходившего в онлайн-режиме и транслировавшегося на канале судебной инстанции в YouTube, вердикт будет вынесен в воскресенье вечером или в понедельник утром.
«Мы надеемся, что сможем сообщить сторонам, какой курс мы предлагаем, и вернемся сегодня днем или завтра утром, чтобы решить вопрос как можно лучше», — заявил Олсоп.
Из-за того, что решение суда откладывается, серб рискует пропустить Australian Open — независимо от того, позволят ему остаться в стране или нет.
Напомним, 14 января Джоковичу повторно аннулировали въездную визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.