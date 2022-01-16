В Австралии суд отложил рассмотрение иска Джоковича

Федеральный суд Австралии объявил перерыв по делу сербского теннисиста, который оспаривает решение властей страны о повторном аннулировании его визы и депортации.

Как сообщил судья Джеймс Олсоп в ходе заседания, проходившего в онлайн-режиме и транслировавшегося на канале судебной инстанции в YouTube, вердикт будет вынесен в воскресенье вечером или в понедельник утром.

«Мы надеемся, что сможем сообщить сторонам, какой курс мы предлагаем, и вернемся сегодня днем или завтра утром, чтобы решить вопрос как можно лучше», — заявил Олсоп.

Из-за того, что решение суда откладывается, серб рискует пропустить Australian Open — независимо от того, позволят ему остаться в стране или нет.

Напомним, 14 января Джоковичу повторно аннулировали въездную визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.