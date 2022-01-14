Президент Сербии: Мы будем бороться за Джоковича

Президент Сербиипрокомментировал скандал, в который попал. Ранее сербу во второй раз аннулировали визу в Австралии.

«Удивлен фактом, что такие решения могут принимать органы власти против законных решений судебных органов. Нам часто читают лекции о верховенстве права. Этим вы нам показали, как выглядит независимое правосудие и, прежде всего, как выглядит ничего не значащее правосудие.

Нападки и давление на Новака Джоковича, гражданина Сербии, по непонятным нам причинам достигли таких размеров, что я не посчитал возможным не выступить и не сказать, что я об этом думаю и каким будет наш ответ Австралии на это. Если вы не хотели дать Джоковичу в 10-й раз победить на турнире в Мельбурне, почему вы сразу об этом не сказали? Зачем вы издеваетесь и мучаете не только его, но и его семью, и целую нацию? Вам это нужно, чтобы победить на каких-то выборах, понравиться своей общественности?

Мы будем бороться за Джоковича. Можете писать сотни отвратительных статей о нем, но он останется лучшим теннисистом всех времен. Сербия ответит вам, уважая международные правила и адекватное поведение страны», — приводит слова Вучича ТАСС.