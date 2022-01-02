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    Россия вышла вперед в матче с Францией на ATP Cup

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роман Сафиуллин
    Сборная России вышла вперед в противостоянии с Францией на ATP Cup. Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша — 2:6, 7:5, 6:3.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. За это время россиянин сделал 2 подачи навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету француза 15 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 19.

    В следующем матче Даниил Медведев встретится с Уго Умбером.

    Напомним, что Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской заразились коронавирусом и снялись с турнира, вместо них в сборную вызвали Евгения Карловского и Романа Сафиуллина.

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