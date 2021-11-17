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    У однообразного тенниса Рублева не было шансов против Джоковича, считает Тарпищев

    Теннис Андрей Рублёв Новак Джокович  Итоговый чемпионат ATP ATP Прогнозы на теннис
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублева от Новака Джоковича (3:6, 2:6) в матче Итогового турнира ATP.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Не должно было быть много ожиданий. Рублев играет однообразно. Единственный шанс был, если бы процент успешных первых подач был 73.

    А при 54% успеха в первой подаче сложно было ожидать другого результата — со второй подачей Джокович справлялся легко.

    Теннис у Рублева однотипный, агрессивный, наступательный, но когда Джокович в комбинаторике его превосходит, то шансов почти нет.

    Связана ли такая первая подача с нервами? Когда Джокович справлялся с его первой подачей, надо было не пытаться ее усилить, а наводить точки.

    Он пытался подавать сильнее и сильнее, а надо было варьировать место попадания. Андрей же пытался быть агрессивнее — и стабильность пропала.

    Проблем с выходом в полуфинал быть не должно, но надо дорабатывать. На более медленных скоростях Джокович искуснее. Он играл в линию по всему корту, да еще и с разным по высоте отскоком — этому надо учиться.

    Когда Джоковичу дают шанс разыгрывать разнообразно — играть сложно, надо же играть в разных местах и в разной комбинаторике. А тут Джокович король», — приводит «Чемпионат» слова Тарпищева.

    В следующем матче Рублеву предстоит встретиться с норвежцем Каспером Руудом. Игра состоится 19 ноября, начало — в 16.00 (мск).

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