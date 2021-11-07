Джокович победил Медведева и выиграл турнир в Париже

Новак Джокович Фото: globallookpress.com
В финале лидер рейтинга ATP одержал волевую победу над Даниилом Медведевым — 4:6, 6:3, 6:3
Вторая ракетка мира совершил 7 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 3 брейка. Сербский теннисист записал в свой актив 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.
Джокович выиграл 37-й титул серии «Мастерс» в карьере, Медведев не смог защитить титул в Париже.
Серб останется первой ракеткой мира по итогам года и установит новый рекорд в истории мужского тенниса, превзойдя достижение американца Пита Сампраса.