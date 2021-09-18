Павлюченкова рассказал о травмах

Российская теннисисткарассказала о своих последних травмах, которые не дали ей выступить в полную силу.

«После полуфинала в Мадриде я не смогла сыграть в Риме и Сербии, где была первой сеяной из-за того, что чуть-чуть надорвала пресс. Но самое основное — колено, которое так до конца не проходит.

После Питера я думала, что возьму четыре недели, и у меня будет возможность полечить колено как раз перед грунтом. Доиграю сезон и после последнего турнира у меня как раз план заняться лечением», — цитирует Павлюченкову Eurosport.

Напомним, что Павлюченкова дошла до четвертого круга US Open, где проиграла четвертой ракетке мира Каролине Плишковой со счетом 5:7, 4:6.