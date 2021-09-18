ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси не впечатлил в матче с «Брюгге»Месси не усиливает атаку и портит оборону ПСЖ
  • 23:57
    • «Ньюкасл» и «Лидс» сильнейшего не выявили
  • 20:29
    • Самсонова вышла в полуфинал турнира в Люксембурге
  • 18:36
    • Немецкий футбольный союз выступил против проведения ЧМ раз в два года
  • 18:18
    • Гетце — лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 17:49
    • Стал известен чистый убыток «Манчестер Юнайтед» по итогам прошлого сезона
    Все новости спорта

    Павлюченкова рассказал о травмах

    Теннис WTA Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о своих последних травмах, которые не дали ей выступить в полную силу.

    Анастасия Павлюченкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова

    «После полуфинала в Мадриде я не смогла сыграть в Риме и Сербии, где была первой сеяной из-за того, что чуть-чуть надорвала пресс. Но самое основное — колено, которое так до конца не проходит.

    После Питера я думала, что возьму четыре недели, и у меня будет возможность полечить колено как раз перед грунтом. Доиграю сезон и после последнего турнира у меня как раз план заняться лечением», — цитирует Павлюченкову Eurosport.

    Напомним, что Павлюченкова дошла до четвертого круга US Open, где проиграла четвертой ракетке мира Каролине Плишковой со счетом 5:7, 4:6.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как «Торпедо» выступит в Ярославле?
  • «Локомотив» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Очередная встреча в Финляндии пробьет тотал «больше»
  • «Йокерит» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли Вондроушова остановить Таусон?
  • Таусон — Вондроушова. Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Таусон — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Самсонова — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Паолини — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Дженоа — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры