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    Медведев рассказал, как провел время перед финалом US Open

    Теннис Даниил Медведев Новак Джокович  US Open ATP Прогнозы на теннис
    Россиянин Даниил Медведев рассказал, что делал перед победным финалом Открытого чемпионата США.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В решающем матче Медведев одержал победу над Новаком Джоковичем.

    «Есть ли сейчас место для чего-то еще, кроме радости? Для меня теннис — работа. Все остальное мне помогает отключаться от переживаний. Утром перед матчем я посмотрел гонку "Формулы-1". Там была нереальная авария Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Потом посмотрел матч "Лидс" — "Ливерпуль".

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    • Мне нравится расслабляться. Так я поддерживаю связь с друзьями. Мы обсуждаем игру, футбол, составы. Это делает жизнь проще.

    Нет такого, что если я не выиграю двадцать "Больших шлемов", то моя жизнь будет неудавшейся. Не расстроюсь из-за того, что я ничего не добился в жизни. Я отношусь к этому как к работе. И стараюсь делать ее изо всех сил», — сказал Медведев в интервью телеканалу Eurosport.

    Медведев впервые выиграл турнир Большого шлема. Ранее его высшим достижением на турнирах Большого шлема являлся выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

    Интервью с Даниилом Медведевым
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