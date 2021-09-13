Медведев рассказал, как провел время перед финалом US Open

Россиянинрассказал, что делал перед победным финалом Открытого чемпионата США.

В решающем матче Медведев одержал победу над Новаком Джоковичем.

«Есть ли сейчас место для чего-то еще, кроме радости? Для меня теннис — работа. Все остальное мне помогает отключаться от переживаний. Утром перед матчем я посмотрел гонку "Формулы-1". Там была нереальная авария Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Потом посмотрел матч "Лидс" — "Ливерпуль".

Мне нравится расслабляться. Так я поддерживаю связь с друзьями. Мы обсуждаем игру, футбол, составы. Это делает жизнь проще.

Нет такого, что если я не выиграю двадцать "Больших шлемов", то моя жизнь будет неудавшейся. Не расстроюсь из-за того, что я ничего не добился в жизни. Я отношусь к этому как к работе. И стараюсь делать ее изо всех сил», — сказал Медведев в интервью телеканалу Eurosport.

Медведев впервые выиграл турнир Большого шлема. Ранее его высшим достижением на турнирах Большого шлема являлся выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).