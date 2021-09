Саккари впервые в карьере вышла в полуфинал US Open

Греческая теннисисткапробилась в полуфинал Открытого чемпионата США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

В матче 1/4 финала Саккари одержала победу над Каролиной Плишковой из Чехии — 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Мария реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов, выполнила 4 подачи навылет и совершила 1 двойную ошибку.

В полуфинале Саккари встретится с 18-летней британкой Эммой Радукану.

Ранее в этом сезоне Саккари дошла до полуфинала на Ролан Гаррос, где уступила будущей чемпионке турнира Барборе Крейчиковой.

Maria Sakkari is into the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/bcMMhwI72i