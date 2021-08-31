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    Хачанов завершил выступление на US Open, Карацев прошел дальше

    Теннис US Open ATP Карен Хачанов Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата США.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    В своем стартовом поединке россиянин проиграл представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6.

    Встреча продолжалась чуть больше трех часов. Хачанов 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 7.

    На счету Харриса 20 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 14.

    Следующим соперником Харриса станет американец Эрнесто Эскобедо.

    Россиянин Карен Хачанов в своем матче первого круга US Open нанес поражение испанцу Хауме Мунару — 7:5, 1:6, 6:3, 6:2.

    Теннисисты провели на корте 3 час 9 минут. Карацев 6 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-поинтов из 14.

    На счету Мунара 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта из 9.

    В следующем раунде Карацев встретится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Джанлука Маджер (Италия).

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