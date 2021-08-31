Хачанов завершил выступление на US Open, Карацев прошел дальше

Российский теннисистне сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата США.

В своем стартовом поединке россиянин проиграл представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась чуть больше трех часов. Хачанов 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 7.

На счету Харриса 20 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 14.

Следующим соперником Харриса станет американец Эрнесто Эскобедо.

Россиянин Карен Хачанов в своем матче первого круга US Open нанес поражение испанцу Хауме Мунару — 7:5, 1:6, 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 3 час 9 минут. Карацев 6 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-поинтов из 14.

На счету Мунара 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта из 9.

В следующем раунде Карацев встретится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Джанлука Маджер (Италия).