Хачанов завершил выступление на US Open, Карацев прошел дальше

В своем стартовом поединке россиянин проиграл представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6.
Встреча продолжалась чуть больше трех часов. Хачанов 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 7.
На счету Харриса 20 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 14.
Следующим соперником Харриса станет американец Эрнесто Эскобедо.
Россиянин Карен Хачанов в своем матче первого круга US Open нанес поражение испанцу Хауме Мунару — 7:5, 1:6, 6:3, 6:2.
Теннисисты провели на корте 3 час 9 минут. Карацев 6 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-поинтов из 14.
На счету Мунара 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта из 9.
В следующем раунде Карацев встретится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Джанлука Маджер (Италия).