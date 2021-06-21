Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP

Официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг лучших теннисистов мира от 21 июня.

В первой десятке изменений не произошло. Лидерство в общем зачете сохранил Новак Джокович. Второе место в списке занимает россиянин Даниил Медведев, замыкает первую тройку испанец Рафаэль Надаль. Андрей Рублев остался на седьмом месте.

Россиянин Аслан Карацев сохранил 24-ю позицию, Карен Хачанов опустился на две строчки ниже — теперь он 29-й в рейтинге.

Рейтинг ATP от 21 июня

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 313 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 053

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8630

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7980

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7425

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7305

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6120

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 4815

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4468

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2905…

24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2304…

29 (27). Карен Хачанов (Россия) —1965.