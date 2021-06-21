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    Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP

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    Официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг лучших теннисистов мира от 21 июня.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В первой десятке изменений не произошло. Лидерство в общем зачете сохранил Новак Джокович. Второе место в списке занимает россиянин Даниил Медведев, замыкает первую тройку испанец Рафаэль Надаль. Андрей Рублев остался на седьмом месте.

    Россиянин Аслан Карацев сохранил 24-ю позицию, Карен Хачанов опустился на две строчки ниже — теперь он 29-й в рейтинге.

    Рейтинг ATP от 21 июня

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 313 очков
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 053
    3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8630
    4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7980
    5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7425
    6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7305
    7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6120
    8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 4815
    9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4468
    10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2905…
    24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2304…
    29 (27). Карен Хачанов (Россия) —1965.

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