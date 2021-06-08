Павлюченкова: Отношусь к полуфиналу «РГ», как к выполненной работе

Российская теннисисткапрокомментировала свой первый выход в полуфинал турнира Большого шлема.

Россиянка взяла верх над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:7 (2:7), 6:2, 9:7).

«Я, на самом деле, мечтала выйти в полуфинал раньше. Но сейчас не имею однозначной реакции — она нейтральная.

Конечно я счастлива, но отношусь к этому, как к выполненной работе. Впереди меня ждут соперники, которых я должна пройти.

Я пытаюсь насладиться этим моментом как можно больше, но не придаю этому особого значения.

Сейчас у меня почти не осталось эмоций. Я очень довольна победой. Сегодня был нереальный матч», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба WTA.