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    Павлюченкова: Отношусь к полуфиналу «РГ», как к выполненной работе

    Теннис Анастасия Павлюченкова WTA Ролан Гаррос Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свой первый выход в полуфинал турнира Большого шлема.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Россиянка взяла верх над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:7 (2:7), 6:2, 9:7).

    «Я, на самом деле, мечтала выйти в полуфинал раньше. Но сейчас не имею однозначной реакции — она нейтральная.

    Конечно я счастлива, но отношусь к этому, как к выполненной работе. Впереди меня ждут соперники, которых я должна пройти.

    Я пытаюсь насладиться этим моментом как можно больше, но не придаю этому особого значения.

    Сейчас у меня почти не осталось эмоций. Я очень довольна победой. Сегодня был нереальный матч», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба WTA.

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