Карацев стал 27 ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 22 марта.

Россиянин Аслан Карацев, победивший на минувшей неделе на турнире в Дубае, поднялся на 15 позиций и теперь занимает 27-е место в рейтинге. Напомним, для Карацева это первый титул АТР в карьере.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий второе место. Лидирует серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР от 22 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 940

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 625

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6 950

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 375

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 6 070

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5 101

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 640

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 453

22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2 200

27 (42). Аслан Карацев — 1 888.