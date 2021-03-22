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    Карацев стал 27 ракеткой мира

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    Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 22 марта.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Россиянин Аслан Карацев, победивший на минувшей неделе на турнире в Дубае, поднялся на 15 позиций и теперь занимает 27-е место в рейтинге. Напомним, для Карацева это первый титул АТР в карьере.

    В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий второе место. Лидирует серб Новак Джокович.

    Рейтинг АТР от 22 марта

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008 очков;
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 940
    3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 625
    5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6 950
    6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 375
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 6 070
    8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5 101
    9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 640
    10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 453
    22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2 200
    27 (42). Аслан Карацев — 1 888.

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