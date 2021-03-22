Карацев стал 27 ракеткой мира

Россиянин Аслан Карацев, победивший на минувшей неделе на турнире в Дубае, поднялся на 15 позиций и теперь занимает 27-е место в рейтинге. Напомним, для Карацева это первый титул АТР в карьере.
В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий второе место. Лидирует серб Новак Джокович.
Рейтинг АТР от 22 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 940
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 625
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6 950
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 375
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 6 070
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5 101
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 640
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 453
22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2 200
27 (42). Аслан Карацев — 1 888.