Касаткина выиграла турнир в Мельбурне

Россиянкастала победительницей турнира в Мельбурне с призовым фондом 235 тысяч долларов.

В решающем матче Касаткина выиграла у чешской теннисистки Мари Боузковой со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

За это время Дарья успела выполнить четыре подачи навылет, совершить пять двойных ошибок и реализовать семь из 15 брейк-пойнтов.

Для Касаткиной это третий титул в карьере на турнирах WTA. В текущем рейтинге российская теннисистка занимает 75-е место.

