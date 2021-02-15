Павлюченкова сыграет с Касаткиной на турнире в Мельбурне

Российская теннисисткаво втором круге турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Павлюченкова сделала три эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Томлянович сделала три эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

За место в 1/4 финала Павлюченкова поборется с еще одной россиянкой — Дарьей Касаткиной, которая во втором раунде обыграла соотечественницу Варвару Грачеву — 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Касаткина сделала один эйс, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Грачева сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи.