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    Соболенко вышла в финал турнира в Абу-Даби

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    Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой участницей финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

    Арина Соболенко
    Арина Соболенко

    В полуфинале 22-летняя спортсменка обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 6:3, 6:2.

    Встреча продлилась составила 57 минут. Арина 8 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк. Учитывая концовку прошлого сезона, Соболенко выиграла 14-й матч подряд.

    В финале соревнований Арина поспорит с победительницей поединка Вероника Кудерметова (Россия) — Марта Костюк (Украина).

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