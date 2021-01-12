Соболенко вышла в финал турнира в Абу-Даби

Белорусская теннисисткастала первой участницей финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

В полуфинале 22-летняя спортсменка обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продлилась составила 57 минут. Арина 8 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк. Учитывая концовку прошлого сезона, Соболенко выиграла 14-й матч подряд.

В финале соревнований Арина поспорит с победительницей поединка Вероника Кудерметова (Россия) — Марта Костюк (Украина).