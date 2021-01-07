Гасанова победила в 1-м круге турнира в Абу-Даби

Россиянкапробилась во второй круг турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В стартовом матче российская теннисистка за час и 24 минуты в двух сетах обыграла немку Мону Бартель со счетом 6:2, 6:4.

В 1/16 финала соперницей Гасановой станет шестая ракетка мира, чешка Каролина Плишкова.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина с победы стартовала на турнире в парном разряде.

В 1/16 финала Касаткина в паре с эстонкой Анетт Контавейт за 2 часа обыграли белорусок Лидию Морозову и Александру Саснович со счетом 6:7 (8:10), 7:6 (7:4), 10:5.

В 1/8 финала Касаткина и Контавейт сыграют либо с Еленой Рыбакиной и Ярославой Шведовой из Казахстана, либо с американкой Хэйли Картер и бразильянкой Луизой Стефани. 0