СМИ: Australian Open может начаться 1 февраля

, скорее всего, начнется 1 февраля, а не 18 января, как планировалось изначально, сообщает Sports Illustrated.

По наиболее вероятному сценарию, игроки прилетят в Мельбурн 5-7 января и начнут проходить обязательный карантин, сроки которого еще предстоит уладить.

На последней неделе января пройдут подготовительные турниры и квалификация Australian Open, а 1 февраля стартует основная сетка «Большого шлема».

СМИ также отмечают, что Открытый чемпионат Австралии может стартовать и 25 января, но он точно не будет перенесен на март или апрель.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в пятницу, 27 ноября. 0