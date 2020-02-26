Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Дубае

Россиянинвышел в четвертьфинал турнира в Дубае.

В матче 1/8 финала он победил представителя Сербии Филипа Краиновича в двух сетах.

Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут. Итоговый счет — 7:6 (7:3), 6:0.

По ходу матча вторая ракетка России 12 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Рублев поспорит с победителем поединка Даниэль Эванс (Великобритания) — Пьер-Юг Эрбер (Франция). 0