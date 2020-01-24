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    Australian Open. Барти вышла в 1/8 финала, Серена Уильямс и Александрова выбыли

    Обзор матчей пятого дня соревнований Открытого чемпионата Австралии 24 января

    Теннис Australian Open ATP WTA Серена Уильямс Диего Шварцман Петра Квитова Екатерина Александрова Каролин Возняцки Прогнозы на теннис
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    Кике СетьенТренер — последнее, в чем нуждается «Барселона». У каталонцев все иначе Эшли БартиAustralian Open. Барти вышла в 1/8 финала, Серена Уильямс и Александрова выбыли «Манчестер Сити»АПЛ. Победы «Ливерпуля» и «Ман Сити», «МЮ» проиграл «Бернли», «Челси» поделил очки с «Арсеналом»
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    Эшли Барти
    Эшли Барти
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    Мужчины

    Мартон Фучович (Венгрия) — Томми Пол (США) — 6:1, 6:1, 6:4

    Венгр Мартон Фучович выиграл у американца Томми Пола в третьем круге Australian Open — 6:1, 6:1, 6:4.

    Диего Шварцман (Аргентина) — Душан Лайович (Сербия) — 6:2, 6:3, 7:6 (9:7)

    Также дальше прошел аргентинец Диего Шварцман, который переиграл серба Душана Лайовича.

    Женщины

    Петра Квитова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия, 25) — 6:1, 6:2

    Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в третьем круге турнира Australian Open.

    В двух сетах россиянка проиграла чешке Петре Квитовой — 1:6, 2:6.

    Теннисистки провели на корте 58 минут. На счету Александровой 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 упущенный брейк-пойнт. Квитова подала навылет 4 раза, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

    В следующем раунде турнира Квитова сыграет с победительницей пары Мэдисон Киз (США) — Мария Саккари (Греция).

    Эшли Барти (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:3, 6:2

    Первый номер мирового рейтинга Эшли Барти преодолела третий круг Australian Open.

    Австралийка в двух партиях обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину, которая выступает за Казахстан — 6:3, 6:2.

    Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету Барти 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Рыбакина подала навылет 2 раза, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.

    В 1/8 финала турнира Барти сыграет с победительницей пары Элисон Риске (США) — Юлия Гергес (Германия).

    Каролина Возняцки (Дания) — Онс Жабер (Тунис) — 5:7, 6:3, 5:7

    Датчанка Каролин Возняцки не смогла преодолеть третий этап турнира, проиграв представительнице Туниса Онс Жабер — 5:7, 6:3, 5:7.

    Ван Цян (Китай) — Серена Уильямс (США) — 6:4, 6:7 (2:7), 7:5

    Китаянка Цян Ван неожиданно обыграла бывшую лидера мирового рейтинга американку Серену Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 6:4, 6:7, 7:5.

    Матч продлился 2 часа 43 минуты. Серена отдала сопернице три гейма на своей подаче и совершила 55 невынужденных ошибок.

    За выход в четвертьфинал турнира Квитова сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер. 0

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