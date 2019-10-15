Касаткина не смогла защитить титул на Кубке Кремля

Российская теннисисткане смогла выйти во второй круг Кубка Кремля.

В своем стартовом поединке россиянка проиграла украинке Даяне Ястремской со счетом 1:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-поинтов. На счету Даяны 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Ястремская поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Напомним, что Касаткина выиграла Кубок Кремля в прошлом году, победив в финале Онс Жабер из Туниса. 0