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    Касаткина не смогла защитить титул на Кубке Кремля

    ATP Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг Кубка Кремля.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина

    В своем стартовом поединке россиянка проиграла украинке Даяне Ястремской со счетом 1:6, 4:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-поинтов. На счету Даяны 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

    За выход в четвертьфинал Ястремская поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

    Напомним, что Касаткина выиграла Кубок Кремля в прошлом году, победив в финале Онс Жабер из Туниса. 0

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