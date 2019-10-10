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    Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Китае

    WTA
    Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине (Китай).

    Вероника Кудерметова
    Вероника Кудерметова

    В матче второго круга соперницей россиянки была китаянка Чжэн Сайсай, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 0:5 в первом сете.

    Теннисистки провели на корте 30 минут и успели разыграть пять геймов, после чего китайская представительница отказалась от продолжения игры. Отметим, что Кудерметова не позволила сопернице выиграть ни одного розыгрыша.

    За отведенное время матча россиянка совершила три подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Сайсай за аналогичный промежуток времени трижды ошибалась, не сделав ни одного эйса.

    В четвертьфинале Кудерметова встретится с третьей посеянной ракеткой турнира 19-летней Даяной Ястремской. 0

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