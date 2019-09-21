Кенин стала чемпионкой турнира в Гуанчжоу

Американская теннисисткаодержала победу в финале соревнований категории International в китайском

В трех партиях она переиграла 35-летнюю австралийку Саманту Стосур — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Кенин отметилась 4 эйсами, 5 двойными ошибками и 5 брейками. На счету Стосур 9 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейка из 7.

Для 20-летней Кенин титул в Гуанчжоу стал третьим в сезоне и карьере. Ранее уроженка Москвы побеждала на хардовых соревнованиях в Хобарте (Австралия) и Мальорке (Испания). Успех в Гуанчжоу позволит ей подняться на 19-ю строчку в рейтинге WTA. 0