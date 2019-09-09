Кудерметова стартовала с победы на турнире в Хиросиме

Российская теннисистка, посеянная на турнире в Хиросиме (Япония) под вторым номером, в матче первого круга обыграла представительницу СШАсо счетом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Вероника трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

В следующем круге Кудерметова сыграет с победительницей пары Кристина Макхейл (США) — Греетье Миннен (Бельгия).

Другая российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла на старте турнира в двух сетах бельгийке Кирстен Флипкенс — 6:7, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. На счету Самсоновой 3 эйса и четыре двойных ошибки. 0