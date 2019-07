Джокович победил Федерера в финале Уимблдона

Первая ракетка мира, сербстал победителем турнира «Большого шлема» Уимблдон.

В финальном матче сербский теннисист в пяти сетах обыграл Роджера Федерера — 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк.

Встреча продолжалась 4 часа 55 минут — это самый продолжительный финал Уимблдона в мужском одиночном разряде в истории.

A match for the ages…

The moment @DjokerNole retained his crown to become #Wimbledon champion for a fifth time after a historic men’s singles final#JoinTheStory pic.twitter.com/zDQlEBviMD