Уимблдон. Халеп и Серена Уильямс пробились в финал

Симона Халеп (Румыния, 7) — Элина Свитолина (Украина, 8) — 6:1, 6:3

Румынка Симона Халеп уверенно вышла в финал Уимблдонского турнира.

В полуфинальном матче румынская теннисистка за час и 12 минут обыграла украинку Элину Свитолину — 6:1, 6:3.

Халеп 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету украинки 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

В финале Симона Халеп сыграет с американской Сереной Уильямс. Встреча состоится в субботу, 13 июля. Начало матча — в 16:00 мск.

The final awaits... @Simona_Halep reaches her first ever #Wimbledon final after beating Elina Svitolina 6-1 6-3 pic.twitter.com/Jq88sV4J8J

Серена Уильямс (США, 11) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:1, 6:2

Американка Серена Уильямс стала второй финалисткой Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.

В полуфинальном матче американская теннисистка за час победила представительницу Чехии Барбору Стрыцову — 6:1, 6:2.

Уильямс 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Стрыцовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

В финале Серена Уильмс встретится с румынкой Симоной Халеп.

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

One step away from an eighth #Wimbledon singles title...@serenawilliams defeats Barbora Strycova 6-1, 6-2 in 59 minutes on Centre Court pic.twitter.com/PzZzr8qi9M