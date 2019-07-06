ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стэн КронкеПустое кресло вместо владельца. «Арсенал» лег в дрейф, и это надолго
  • 14:23
    • «Спартак» объявил об уходе Боккетти
  • 11:47
    • Озил может перейти в турецкий клуб
  • 11:30
    • Де Росси решил завершить карьеру — СМИ
  • 08:33
    • СМИ: Боккетти расторг контракт со «Спартаком» и продолжит карьеру в Италии
  • 08:19
    • Райола: Мы ищем варианты для Погба
    Все новости спорта

    Нисикори и Куэрри преодолели барьер третьего круга Уимблдона

    ATP Уимблдон Кеи Нисикори
    Японец Кэй Нишикори в третьем круге Уимблдона взял верх над американцем Стивом Джонсоном со счетом 6:4, 6:3, 6:2.

    Кэй Нисикори
    Кэй Нисикори

    Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. За это время 29-летний Нисикори выполнил два эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.

    Представитель США шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк.

    В четвертом круге Нисикори сыграет против победителя матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

    В другом матче этого этапа 65-я ракетка мира, американец Сэм Куэрри, обыграл австралийца Джона Миллмана, занимающего 64-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 7:6(7:3), 7:6(10:8), 6:3. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильность
  • 30/06/2019 в 02:25
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Локомотив»
  • 1.79
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернет ли себе «Зенит» Суперкубок России?
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Станет ли матч за Суперкубок России результативным?
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сложит ли Камерун чемпионские полномочия в противостоянии с Нигерией?
  • Нигерия — Камерун. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Карен Хачанов Теннис Уимблдон. Вылет Хачанова и Медведева, успех Халеп и ДжоковичаОбзор матчей пятого игрового дня на травяном турнире «Большого шлема» Вчера в 22:380
  • 14:43
    • «Челси» продал Морату в «Атлетико»
  • 13:56
    • Фарфан перенес операцию
  • 10:18
    • «Уфа» подписала экс-защитника «Спартака»
    Фрэнк Лэмпард Футбол Лэмпард вернулся. «Челси» становится на новый путьМолодой специалист заключил с «синими» трехлетний контракт Вчера в 15:320
  • Экспресс дня

  • Кто возьмет Суперкубок России?
  • 2.86
    •
  • 15:23
    • Нисикори и Куэрри преодолели барьер третьего круга Уимблдона
  • 15:10
    • Защитник «Реала» перешел в «Милан»
  • 14:56
    • Квитова пробилась в 1/8 финала Уимблдона
    «Краснодар» выиграл все матчи Футбол «Спартак» не готов. «Краснодар» — номер один и пример для всей РПЛПобеда «Краснодара» на Кубке Матч Премьер — в нашем обзоре СМИ Вчера в 01:370
  • 08:46
    • «Порту» подписал полузащитника сборной Японии
  • 22:13
    • «МЮ» начал переговоры о трансфере полузащитника «Лацио»
  • 21:57
    • Бенин выбил Марокко из Кубка Африки
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие