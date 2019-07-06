Нисикори и Куэрри преодолели барьер третьего круга Уимблдона

Японецв третьем круге Уимблдона взял верх над американцемсо счетом 6:4, 6:3, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. За это время 29-летний Нисикори выполнил два эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.

Представитель США шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк.

В четвертом круге Нисикори сыграет против победителя матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

В другом матче этого этапа 65-я ракетка мира, американец Сэм Куэрри, обыграл австралийца Джона Миллмана, занимающего 64-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 7:6(7:3), 7:6(10:8), 6:3. 0