Вондроушова и Барти сыграют в финале «Ролан Гаррос»

Чешская теннисисткапробилась в финал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В поединке 1/2 финала 19-летняя теннисистка обыграла британку Йоханну Конту со счетом 7:5, 7:6 (7:2).

Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. В первом и втором сетах Конта вела 5:3, но так и не смогла довести дело до победы.

Вондроушова выполнила 1 подачу навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 9. На счету Конты 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинта из 7.

Чешка впервые вышла в финал «Ролан Гаррос», где сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Австралийка Эшли Барти в полуфинале одержала победу над американкой Амандой Анисимовой — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

В первом сете Барти вела 5:0, но умудрилась упустить преимущество. Впрочем, затем перехватила инициативу.

Для Барти это первый выход в финал турнира «Большого шлема». 0