Джокович сразится с Надалем за титул на Australian Open

Сербский теннисистуверенно вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинальном поединке первый номер посева разгромил француза Люку Пуя со счетом 6:0, 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. На счету Джоковича 6 эйсов и 7 реализованных брейк-поинтов из 12. Его соперник отметился 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.

За главный трофей соревнований 31-летний серб поборется с испанцем Рафаэлем Надалем, ранее обыгравшим грека Стефаноса Циципаса.

Для Джоковича победа в Мельбурне может стать седьмой в карьере, Надаль побеждал на Australian Open всего раз.

Джокович и Надаль пересекались на турнирах ATP 52 раза: 27 побед одержал Новак, 25 — Рафа.

Их последняя встреча прошла на Уимблдоне-2018, где серб выиграл 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8 и вышел в финал. 0