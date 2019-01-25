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    Джокович сразится с Надалем за титул на Australian Open

    Australian Open ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

    Новак Джокович
    Новак Джокович
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    В полуфинальном поединке первый номер посева разгромил француза Люку Пуя со счетом 6:0, 6:2, 6:2.

    Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. На счету Джоковича 6 эйсов и 7 реализованных брейк-поинтов из 12. Его соперник отметился 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.

    За главный трофей соревнований 31-летний серб поборется с испанцем Рафаэлем Надалем, ранее обыгравшим грека Стефаноса Циципаса.

    Для Джоковича победа в Мельбурне может стать седьмой в карьере, Надаль побеждал на Australian Open всего раз.

    Джокович и Надаль пересекались на турнирах ATP 52 раза: 27 побед одержал Новак, 25 — Рафа.

    Их последняя встреча прошла на Уимблдоне-2018, где серб выиграл 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8 и вышел в финал. 0

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