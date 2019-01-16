Возняцки и Соболенко преодолели второй круг на Australian Open

Белорусская теннисистка(11) во втором круге Открытого чемпионата Австралии в двух партиях обыграла представительницу Великобритании— 6:3, 6:4.

Арина Соболенко twitter.com/AustralianOpen 1000 Фрибет для всех Забрать!

Поединок продолжался 1 час 13 минут. Арина 7 раз подала навылет, активно выиграла 26 очков и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 5 эйсов, 23 виннера и 23 неточности.

В третьем круге турнира Соболенко встретится с американкой Амандой Анисимовой.

Еще в одном матче датчанка Каролина Возняцки, посеянная на Australian Open-2019 под третьим номером, в матче второго круга обыграла представительницу Швеции Юханну Ларссон со счетом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Действующая чемпионка трижды подала навылет, активно выиграла 19 очков и совершила 12 невынужденных ошибок. На счету Юханны 1 эйс, 13 виннеров и 26 неточностей.

За выход в четвертый круг Возняцки поспорит с победительницей поединка Мария Шарапова (Россия, 30) — Ребекка Петерсон (Швеция). 0