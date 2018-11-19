Зверев и Хачанов готовы совершить прорыв и доминировать, считает Тарпищев

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что представителю Германии Александру Звереву, а также российским теннисистам Карену Хачанову и Даниилу Медведеву в скором времени будет по силам выиграть турнир Большого шлема.

Алесандр Зверев twitter.com/Sporf 1000 Фрибет для всех Забрать!

Зверев победил серба Новака Джоковича в финале итогового турнира ATP в Лондоне со счетом 6:4, 6:3.

«О Звереве давно уже говорили, что он способен победить на турнире Большого шлема, но ему не хватало всё время чуть-чуть: стабильности и немножко физики.

В принципе, мы подчеркивали ранее, что молодые не могут играть одинаково хорошо долгий период времени и ждали большой победы, прежде всего, от Зверева.

У него был спад, но сейчас можно сказать, что он первым из молодых реально готов к тому, чтобы выиграть турнир Большого шлема.

Думаю, что не только Зверев и Карен Хачанов готовы к тому, чтобы совершить прорыв и доминировать, но еще и Даниил Медведев на подходе.

Также в плеяде молодых отмечу Стефаноса Циципаса. Думаю, и Андрей Рублев по восходящей пойдет. Есть 5-6 человек, которые будут рубиться друг с другом. Карен первым из наших сформировался.

Я думаю, что конкуренция будет серьезная среди молодых, однозначного лидера нет. Просто Зверев чуть ближе подошел к элите, потому что раньше остальных сформировался.

Карен к середине следующего сезона будет в полном порядке по стабильности выступлений.

Джоковичу нужно четко подходить к планированию, не перегружать себя. Вообще, именно он сильнейший теннисист в мире на сегодняшний день», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт». 0