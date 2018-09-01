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    Федерер одолел Киргиоса и вышел в четвертый круг US Open

    US Open ATP Роджер Федерер
    Швейцарец Роджер Федерер вышел в 1/8 финала заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер
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    В третьем круге US Open вторая ракетка мира за час и 44 минуты победил австралийца Ника Киргиоса — 6:4, 6:1, 7:5

    Швейцарец совершил 16 эйсов, совершил 1 ошибку при подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 возможных. На счету его соперника 13 подач навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из четырёх.

    Соперником Федерера станет еще один представитель Австралии Джон Миллмэн, который взял верх над Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

    Швейцарский теннисист выигрывал Открытый чемпионат США пять раз подряд — с 2004 по 2008 год. 0

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