Федерер одолел Киргиоса и вышел в четвертый круг US Open

Швейцарецвышел в 1/8 финала заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

В третьем круге US Open вторая ракетка мира за час и 44 минуты победил австралийца Ника Киргиоса — 6:4, 6:1, 7:5

Швейцарец совершил 16 эйсов, совершил 1 ошибку при подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 возможных. На счету его соперника 13 подач навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из четырёх.

Соперником Федерера станет еще один представитель Австралии Джон Миллмэн, который взял верх над Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Швейцарский теннисист выигрывал Открытый чемпионат США пять раз подряд — с 2004 по 2008 год. 0