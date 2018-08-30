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    Звонарёва уступила Соболенко на Открытом чемпионате США

    US Open Вера Звонарева WTA
    Россиянка Вера Звонарёва не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке.

    Вера Звонарёва
    Вера Звонарёва
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    Во втором круге российская теннисистка за час и 40 минут проиграла белоруске Арине Соболенко (26) со счётом 3:6, 6:7 (7:9).

    Занимающая 133-е место в рейтинге WТА Звонарева 5 раз подала навылет, допустила 7 двойных и 20 невынужденных ошибок, заработала 12 «виннеров» и 1 брейк, проиграв 2 гейма на своей подаче.

    Соболенко исполнила 2 эйса и активно выиграла 39 розыгрышей при 3 двойных и 32 невынужденных.

    Следующей соперницей 20-летней минчанки, которая располагается на 20-й позиции в женской табели о рангах, станет чешка Петра Квитова (5), которая ранее одолела китаянку Ван Яфань. 0

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