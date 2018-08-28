Серена Уильямс победила Линетт на US Open

Американская теннисисткавышла во второй круг US Open.

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В своем дебютном поединке на турнире 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» победила полячку Магду Линетт со счетом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, активно выиграла 23 очка и совершила 18 невынужденных ошибок. На счету Магды 3 эйса, 9 «виннерсов» и 18 неточностей.

За выход в третий круг US Open Уильямс поспорит с немкой Кариной Виттефт.

Белоруска Виктория Азаренко успешно стартовала на US Open, переиграв словачку Викторию Кужмову со счетом 6:3, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 27 минут. Азаренко 8 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 2 брейк-поинта из 3, сделала 22 «виннерса» и 12 невынужденных ошибок. На счету Кужмовой 7 эйсов, 2 двойные, 2 упущенных брейк-поинта, 32 удара навылет и 28 невынужденных.

Следующей соперницей Азаренко станет австралийка Дарья Гаврилова. 0