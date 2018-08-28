ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Куинси ПромесТрансферный дайджест. 21-27 августа
  • 10:32
    • «Енисей» проведет первый матч в Красноярске в конце сентября
  • 09:20
    • Бывший форвард сборной Бразилии купит «Вальядолид»
  • 08:54
    • Моуринью заявил о полной сплоченности команды
  • 08:40
    • Усик проведет следующий бой 10 ноября
  • 08:22
    • Серена Уильямс победила Линетт на US Open
    Все новости спорта

    Серена Уильямс победила Линетт на US Open

    WTA Серена Уильямс Виктория Азаренко
    Американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг US Open.

    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В своем дебютном поединке на турнире 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» победила полячку Магду Линетт со счетом 6:4, 6:0.

    Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, активно выиграла 23 очка и совершила 18 невынужденных ошибок. На счету Магды 3 эйса, 9 «виннерсов» и 18 неточностей.

    За выход в третий круг US Open Уильямс поспорит с немкой Кариной Виттефт.

    Белоруска Виктория Азаренко успешно стартовала на US Open, переиграв словачку Викторию Кужмову со счетом 6:3, 7:5.

    Поединок продолжался 1 час 27 минут. Азаренко 8 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 2 брейк-поинта из 3, сделала 22 «виннерса» и 12 невынужденных ошибок. На счету Кужмовой 7 эйсов, 2 двойные, 2 упущенных брейк-поинта, 32 удара навылет и 28 невынужденных.

    Следующей соперницей Азаренко станет австралийка Дарья Гаврилова. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Полуфинал Хачанова и юбилей Надаля
  • 13/08/2018 в 16:03
    •
  • Прогноз
  • Прогноз и ставки на футбол 28 августа
  • 4.49
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Аякс» киевское «Динамо» на пути к групповому этапу ЛЧ?
  • «Динамо» Киев — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Динамо» Загреб не пустит «Янг Бойз» в ЛЧ
  • «Динамо» Загреб — «Янг Бойз». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Греки отправят венгров в Лигу Европы
  • АЕК — «МОЛ Види». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хулен Лопетеги Футбол Смелость Лопетеги позволяет «Реалу» побеждатьРеакция прессы на матч «Жирона» — «Реал» Вчера в 18:200
  • 01:25
    • Кузнецова проиграла Винус Уильямс на US Open
  • 01:08
    • «Валенсия» достигла договорённости по трансферу Гедеша
  • 00:12
    • Тихонов: Судьи — безобразие просто, устроили панибратство
    «Барселона» — «Вальядолид» Футбол Примера. «Реал» разгромил «Жирону», «Барселона» одолела «Вальядолид»Обзор матчей второго тура чемпионата Испании по футболу 01:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Аякс» не оставит шансов киевскому «Динамо»
  • 4.49
    •
  • 10:54
    • Джорджевич этим летом хотел закрепиться в составе «Зенита»
  • 10:42
    • Полузащитник «Эвертона» впервые вызван в сборную Бразилии
  • 09:07
    • «Реал» отдал вратаря в аренду «Леганесу»
    Марио Фернандес Футбол РПЛ. «Спартак» выиграл столичное дерби, «Зенит» победил «Уфу», ЦСКА сыграл вничью в КазаниОбзор матчей пятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 19:420
  • 23:55
    • «Тоттенхэм» на выезде разгромил «МЮ»
  • 23:37
    • «Рома» и «Аталанта» сыграли вничью
  • 23:11
    • Петерсон победила Павлюченкову на US Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие