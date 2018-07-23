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    Рублев потерял 11 позиций в рейтинге ATP

    ATP Андрей Рублёв Карен Хачанов Даниил Медведев
    Россиянин Андрей Рублев опустился с 35-го на 46-е место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Андрей Рублев
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    Рублев на прошедшей неделе дошел до четвертьфинала на турнире в хорватском Умаге, где уступил голландцу Робину Хасе (3:6, 6:7 (6:8)) и, таким образом, не смог защитить титул.

    В первой десятке произошло одно изменение: австриец Доминик Тим вышел на восьмую строчку, сместив американца Джона Изнера.

    Рейтинг ATP. Версия от 23 июля

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков,
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080,
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665,
    4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5395,
    5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655,
    6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610,
    7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3905,
    8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3665,
    9 (8). Джон Изнер (США) — 3490,
    10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3355…

    35 (34). Карен Хачанов (Россия) — 1220…
    46 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1000…
    61 (61). Даниил Медведев (Россия) — 892…
    76 (83). Евгений Донской (Россия) — 731. 0

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