Рублев потерял 11 позиций в рейтинге ATP

Рублев на прошедшей неделе дошел до четвертьфинала на турнире в хорватском Умаге, где уступил голландцу Робину Хасе (3:6, 6:7 (6:8)) и, таким образом, не смог защитить титул.
В первой десятке произошло одно изменение: австриец Доминик Тим вышел на восьмую строчку, сместив американца Джона Изнера.
Рейтинг ATP. Версия от 23 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665,
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5395,
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655,
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3905,
8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3665,
9 (8). Джон Изнер (США) — 3490,
10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3355…
35 (34). Карен Хачанов (Россия) — 1220…
46 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1000…
61 (61). Даниил Медведев (Россия) — 892…
76 (83). Евгений Донской (Россия) — 731. 0