Рублев потерял 11 позиций в рейтинге ATP

Россиянинопустился с 35-го на 46-е место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Рублев на прошедшей неделе дошел до четвертьфинала на турнире в хорватском Умаге, где уступил голландцу Робину Хасе (3:6, 6:7 (6:8)) и, таким образом, не смог защитить титул.

В первой десятке произошло одно изменение: австриец Доминик Тим вышел на восьмую строчку, сместив американца Джона Изнера.

Рейтинг ATP. Версия от 23 июля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080,

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665,

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5395,

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655,

6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3905,

8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3665,

9 (8). Джон Изнер (США) — 3490,

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3355…

35 (34). Карен Хачанов (Россия) — 1220…

46 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1000…

61 (61). Даниил Медведев (Россия) — 892…

76 (83). Евгений Донской (Россия) — 731. 0