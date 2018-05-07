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    Шарапова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

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    Мария Шарапова
    На фото:Мария Шарапова
    Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась с 53-го на 52-е место в обновленной версии рейтинга WTA, сообщает официальный сайт организации.

    Отметим, что в первой десятке изменений не произошло – лидирует по-прежнему румынка Симона Халеп, а лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 15-е место.

    Рейтинг WTA. 7 мая

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8055.
    2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6790.
    3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065.
    4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5450.
    5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5273.
    6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100.
    7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4700.
    8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276.
    9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3939.
    10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3550.
    ...
    15 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2570...
    27 (28). Светлана Кузнецова (Россия) — 1618...
    31 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1520...
    33 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
    43 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175...
    52 (53). Мария Шарапова (Россия) — 1073...
    86 (83). Наталья Вихлянцева (Россия) — 746.

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