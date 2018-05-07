Шарапова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Отметим, что в первой десятке изменений не произошло – лидирует по-прежнему румынка Симона Халеп , а лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина , занимающая 15-е место.

Российская теннисисткаподнялась с 53-го на 52-е место в обновленной версии рейтинга WTA, сообщает официальный сайт организации.

Читайте по теме

Популярное в сети

Это интересно

Шарапова: два года без тенниса

Российская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Пять надежд женского тенниса в России

О самых перспективных теннисистках России

Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех России

Итоги Открытого чемпионата Австралии по теннису

«Мария, мы соскучились!»

Пресса — о возвращении Марии Шараповой на корт после 15 месяцев дисквалификации

Все краски Australian Open

Следим за жизнью теннисных суперзвезд в свежем обзоре их аккаунтов в «Инстаграме»

Новая жизнь Шараповой

О том, как изменилась жизнь Марии Шараповой после дисквалификации