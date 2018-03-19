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    Дель Потро вышел на шестое место в рейтинге ATP

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    Хуан Мартин Дель Потро
    На фото:Хуан Мартин Дель Потро
    Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

    Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, победивший на турнире в Индиан-Уэллсе, поднялся с восьмого на шестое место.

    В финале Дель Потро одолел швейцарца Роджера Федерера, удерживающего лидерскую позицию с небольшим преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем.

    Федерер гарантирует себе первую строчку до травяного сезона в том случае, если дойдет на турнире в Майами до четвертьфинала.

    Лучшим из россиян в рейтинге является Андрей Рублев, занимающий 34-е место.

    Рейтинг ATP от 19 марта:

    1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 9660 очков,
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9370,
    3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4905,
    4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4600,
    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4505,
    6 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 4155,
    7 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3675,
    8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3235,
    9 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3190,
    10 (12). Люка Пуй (Франция) — 2420…
    34 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1393…
    41 (41). Карен Хачанов (Россия) — 1220…
    52 (57). Даниил Медведев (Россия) — 959…
    88 (76). Евгений Донской (Россия) — 641.

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