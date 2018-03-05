Дель Потро поднялся на восьмое место в рейтинге АТР

Аргентинецпосле победы на турнире в Акапулько поднялся на восьмое место в рейтинге ATP, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

Дель Потро в финале турнира в Акапулько обыграл южноафриканца Кевина Андерсона. Аргентинец завоевал 21-й трофей в карьере и первый в нынешнем сезоне в одиночном разряде на турнирах ATP и потеснил на одну позицию Андерсона.

Победитель турнира в Сан-Паулу итальянец Фабио Фоньини поднялся на одну строку и теперь идет 19-м.

Лидером по-прежнему является швейцарец Роджер Федерер.

Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, который поднялся на одну позицию и занимает 31-е место.

Рейтинг ATP. Версия от 5 марта

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 10060 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9460,

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4870,

4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4635,

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4540,

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3810,

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280,

8 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 3200,

9 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3080,

10 (8). Джек Сок (США) — 2650…

31 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1433…

41 (41). Карен Хачанов (Россия) — 1235…

57 (52). Даниил Медведев (Россия) — 924…

76 (74). Евгений Донской (Россия) — 707…

95 (94). Михаил Южный (Россия) — 604.