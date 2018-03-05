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    Дель Потро поднялся на восьмое место в рейтинге АТР

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    Хуан Мартин Дель Потро
    На фото:Хуан Мартин Дель Потро
    Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро после победы на турнире в Акапулько поднялся на восьмое место в рейтинге ATP, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

    Дель Потро в финале турнира в Акапулько обыграл южноафриканца Кевина Андерсона. Аргентинец завоевал 21-й трофей в карьере и первый в нынешнем сезоне в одиночном разряде на турнирах ATP и потеснил на одну позицию Андерсона.

    Победитель турнира в Сан-Паулу итальянец Фабио Фоньини поднялся на одну строку и теперь идет 19-м.

    Лидером по-прежнему является швейцарец Роджер Федерер.

    Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, который поднялся на одну позицию и занимает 31-е место.

    Рейтинг ATP. Версия от 5 марта

    1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 10060 очков,
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9460,
    3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4870,
    4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4635,
    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4540,
    6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3810,
    7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280,
    8 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 3200,
    9 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3080,
    10 (8). Джек Сок (США) — 2650…

    31 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1433…
    41 (41). Карен Хачанов (Россия) — 1235…
    57 (52). Даниил Медведев (Россия) — 924…
    76 (74). Евгений Донской (Россия) — 707…
    95 (94). Михаил Южный (Россия) — 604.

    Дель Потро заслужил титул в АкапулькоКевин Андерсон — Хуан Мартин Дель Потро. Прогноз и ставки на теннисный матч 4 марта
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