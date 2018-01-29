Возняцки стала первой ракеткой мира

Победительница Открытого чемпионата Австралии датчанкастала первой ракеткой мира, сообщается на официальном сайте WTA.

Возняцки набрала 7965 очков и сместила с первой строчки румынку Симону Халеп, в активе которой 7715 баллов. Замыкает тройку украинка Элина Свитолина, набравшая 6085 очков.

Россиянка Мария Шарапова, которая в Мельбурне дошла до третьего круга, где уступила будущей полуфиналистке немке Анжелик Кербер, поднялась на семь позиций и занимает 41-е место.

Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, которая опустилась на три позиции и теперь занимает 17-е место.

Рейтинг WTA. Версия от 29 января

1 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 7965 очков,

2 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7715,

3 (4). Элина Свитолина (Украина) — 6085,

4 (3). Гарбин Мугуруса (Испания) — 5690,

5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445,

6 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4901,

7 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4495,

8 (5). Винус Уильямс (США) — 4278,

9 (16). Анжелик Кербер (Германия) — 3031,

10 (11). Кристина Младенович (Франция) — 2935…

17 (14). Светлана Кузнецова (Россия) — 2462…

21 (23). Елена Веснина (Россия) — 2160,

22 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2125,

23 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 1965…

35 (31). Екатерина Макарова (Россия) — 1375…

41 (48). Мария Шарапова (Россия) — 1246…

76 (63). Наталья Вихлянцева (Россия) — 861…

84 (92). Екатерина Александрова (Россия) — 769.