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    Возняцки стала первой ракеткой мира

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    Каролин Возняцки
    На фото:Каролин Возняцки
    Победительница Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролин Возняцки стала первой ракеткой мира, сообщается на официальном сайте WTA.

    Возняцки набрала 7965 очков и сместила с первой строчки румынку Симону Халеп, в активе которой 7715 баллов. Замыкает тройку украинка Элина Свитолина, набравшая 6085 очков.

    Россиянка Мария Шарапова, которая в Мельбурне дошла до третьего круга, где уступила будущей полуфиналистке немке Анжелик Кербер, поднялась на семь позиций и занимает 41-е место.

    Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, которая опустилась на три позиции и теперь занимает 17-е место.

    Рейтинг WTA. Версия от 29 января

    1 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 7965 очков,
    2 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7715,
    3 (4). Элина Свитолина (Украина) — 6085,
    4 (3). Гарбин Мугуруса (Испания) — 5690,
    5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445,
    6 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4901,
    7 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4495,
    8 (5). Винус Уильямс (США) — 4278,
    9 (16). Анжелик Кербер (Германия) — 3031,
    10 (11). Кристина Младенович (Франция) — 2935…

    17 (14). Светлана Кузнецова (Россия) — 2462…
    21 (23). Елена Веснина (Россия) — 2160,
    22 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2125,
    23 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 1965…
    35 (31). Екатерина Макарова (Россия) — 1375…
    41 (48). Мария Шарапова (Россия) — 1246…
    76 (63). Наталья Вихлянцева (Россия) — 861…
    84 (92). Екатерина Александрова (Россия) — 769.

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